طرابلس 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بنعي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، وقائد عام الجيش المشير خليفه حفتر ، مقدمين التعازي إلى الشعب والحكومة والجيش التونسي فى وفاة المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرة إلى أن حدة الاشتباكات تتواصل على عدة محاور جنوب العاصمة، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بالقرب من مطار طرابلس.وتطرقت إلى الكارثة الإنسانية عقب إعلان البحرية الليبية عن انقلاب مركب كان يقل 250 مهاجرغير شرعي، موضحة أن البحرية أنقذت 134 مهاجرًا وانتشال جثة مهاجر آخر وفقدان حوالي 115 آخرين.وعرجت على لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامه بطرابلس مع ممثلين عن مدينة صرمان غرب ليبيا، موضحة أن سلامة استمع خلال اجتماعه مع وفد صرمان لشرح مطول عن الأوضاع المعيشية الصعبة في المدينة، كما ركز الاجتماع على سبل تعزيز دعم وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات في قطاعي الصحة والمياه.// انتهى //09:12ت م0011