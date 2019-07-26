القاهرة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في السودان.وأبرزت في الإطار ذاته، تشديد الرئيس السيسي على أهمية الإسراع بالتوصل إلى إجراءات عملية لبلورة اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي في إطار إعلان المبادئ على أن يراعى الاتفاق أهمية وحيوية مواد مصر المائية.ونشرت إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إيقاف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مشددًا على انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل وأنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة.ورصدت تطورات الوضع على الساحة اليمنية، مشيرة إلى اعتراض واسقاط قوات التحالف العربي طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محاولة لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.وعرجت على اتفاق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان.وتناقلت تأكيد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن القوات الأمريكية لن تقوم حاليًا بمرافقة السفن العسكرية في منطقة الخليج ولكنها ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة لاحتواء الاستفزازات.وسلطت صحف مصر في متفرقات أخرى الضوء على إعلان الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.//انتهى//10:15ت م0012