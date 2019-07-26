لندن 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسارتفع سعر أوقية الذهب اليوم ، في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1415.15 دولاراً أمريكياً واستقر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1414.40 دولاراً أمريكياً.واستقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن لامست أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة السابقة بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة.وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 % إلى 16.38 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.1 % أيضاً إلى 864.37 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 1522.94 دولاراً أمريكياً.// انتهى //10:51ت م0014