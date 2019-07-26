الخرطوم 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان قوى الحرية والتغيير السودانية في أديس ابابا والجبهة الثورية أمس ، التوصل إلى اتفاق بالإسراع بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية في السودان.وأشارت إلى تنظيم قطاعات شعبية واسعة وناشطون أمس بالساحة الخضراء بالخرطوم، مسيرة مليونية لشكر قوات -الدعم السريع- والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، تقديراً لدورها في إنجاح ثورة 19 ديسمبر وانحيازهم لنداء التغيير.ونقلت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله، إن الحكومة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي.ونشرت إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع السودان وإثيوبيا ومصر، لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة.وأولت اهتماما بتأكيد مصدر ليبي أمس فقدان 116 مهاجراً على الأقل بعد غرق قارب خشبي كان يقلهم قبالة ساحل مدينة "الخمس" التي تقع إلى الشرق من طرابلس.//انتهى//11:09ت م0015