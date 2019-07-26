ثقافي / تعاوني الحوية يقدم درساً بعنوان " الأبعاد الشرعية لطاعة ولي الأمر"
الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس
الطائف 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف بعد غد، درساً بعنوان " الأبعاد الشرعية لطاعة ولي الأمر " يلقيه عبدالله عبدالكريم المالكي ، عقب صلاة المغرب بجامع محطة الشيباني.
ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
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11:10ت م
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