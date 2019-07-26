الطائف 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف بعد غد، درساً بعنوان " الأبعاد الشرعية لطاعة ولي الأمر " يلقيه عبدالله عبدالكريم المالكي ، عقب صلاة المغرب بجامع محطة الشيباني.ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:10ت م0016