إسلام آباد 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان بأن زيارة رئيس وزرائها عمران خان إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت في إعادة ضبط العلاقات الثنائية.وتطرقت إلى تأكيد باكستان حرصها على تعزيز العلاقات مع الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا.واهتمت بتصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد اهتمام بلاده بعلاقاتها مع العراق واستعدادها على مساعدة الحكومة العراقية في إعادة إعمار البنية التحتية.وأشارت إلى تأكيد باكستان على أهمية أمن خطوط الإمدادات التجارية والشحن في مضيق هرمز لضمان الأمن الإقليمي.وتناقلت تهنئة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لبوريس جونسون على توليه منصب رئاسة وزراء المملكة المتحدة.وعرجت إلى إعلان باكستان عزمها على إرسال أول رائد فضاء باكستاني إلى الفضاء بحلول عام 2022م.واهتمت في الشأن الإقليمي بإعلان حركة طالبان الأفغانية استعدادها على قبول دعوة باكستان للقاء برئيس الوزراء عمران خان ضمن الجهود التي تبذلها باكستان لإنجاح عملية المصالحة الأفغانية.أفغانياً أخبرت عن مقتل وإصابة العشرات بثلاثة انفجارات وقعت في مناطق مختلفة من أفغانستان.وتطرقت إلى اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان على تكثيف الجهود لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ عقود.// انتهى //11:21ت م0017