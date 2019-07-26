نجران 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.//انتهى//11:28ت م0018