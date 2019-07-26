تونس 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسطمأن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الشعب التونسي، أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ونجاعة ويقظة، وهي مستمرة بجاهزية عالية للحفاظ على أمن البلاد.وأضاف في كلمة وجهها الليلة الماضية للشعب التونسي، أنّ الدولة مستمرة وتونس باقية تسير على طريق بناء وازدهار في كنف الحرية والعدل والتقدم.وعبر الناصر الذي أدى اليمين الدستورية أمس، عن التزامه بالحفاظ على المكاسب التي حققتها البلاد في مسارها الانتقالي، واعدًا بأنه سيعمل على دعم الحوار بين مختلف مكونات المجتمع لإرساء السلم الاجتماعي، وأن يكون رئيسًا لجميع التونسيين دون استثناء أو تمييز.وأكد الرئيس المؤقت التزامه بتأمين مسار الانتخابات ضمن القانون، داعيًا الشعب التونسي إلى وحدة الصف الوطني وبذل مزيد من العمل والعطاء.// انتهى //11:30ت م0019