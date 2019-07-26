الجبيل 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسنظمت الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالجبيل، أمس الأول، اجتماعها الثالث، بحضور ومشاركة عدد من مديري ومنسوبي الأمن الصناعي، والمهتمين، لبحث المخاطر الأمنية التي تواجه المسافرين، ومناقشة تحديات الأمن الصناعي في قطاع الشركات الصناعية.وأوضح رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالجبيل المهندس عبدالعزيز المطيري، أن الجمعية تعمل على تحقيق الكفاءة في إيجاد فرص مستدامة لتحسين مجال الخدمات والحلول، التي يمكنها أن تسهم في تحسين أداء العاملين في مجال الأمن الصناعي، وتعمل على زيادة مستوى الوعي المجتمعي بالجوانب الأمنية، إضافة إلى تأصيل التعاون بين الأعضاء من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الأمن الصناعي.من جهته بين المدير العام لإدارة الأمن الصناعي والسلامة بشركة "سبكيم" المهندس عيد الجعيد، دور قطاع الشركات الصناعية في الارتقاء بمفهوم الأمن الصناعي، وما يشهده من تقدم ملحوظ، في سبيل تطوير الممارسات الأمنية وأساليب التصدي للتهديدات والمخاطر، ويعود ذلك إلى نوعية البرامج المتطورة والتي تسهم في تحسين مستوى الأداء لدى العاملين في مجال الأمن الصناعي.من جانبها قالت المتحدث الرئيس للاجتماع، دنيا محيميد إن المخاطر التي تهدد السلامة الشخصية للمسافرين، يمكنها أن ترتبط بعدة مخاطر، منها المخاطر الطبيعية، كالزلازل والفيضانات، ومخاطر ترتبط بالحوادث الأمنية والفوضى لدى بعض البلدان، وما تشكله من تهديد لحياة الزوار، مشيرة إلى دور التوعية في رفع مستوى الوعي لدى المسافرين وأهمية اطلاعهم على القوانين والأنظمة للدول التي يقومون بزيارتها، ومعرفة ثقافاتها في استقبال الزوار لتجنب مخالفتها.وشددت المتحدثة دنيا محيميد على ضرورة وجود سياسة سفر داخلية داخل قطاع الشركات الصناعية، بسبب ابتعاثها المستمر لموظفيها خارجياً للاجتماعات والمؤتمرات والتدريب، لكونهم من أصول الشركة، ويرتبطون بسمعتها، مؤكدة أهمية الوعي لدى إدارات الأمن الصناعي بمثل هذه المخاطر، ودورها في نقل هذا الوعي إلى الموظفين داخل الشركات.// انتهى //11:39ت م0021