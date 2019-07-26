الدمام 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسرأس مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أمس الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الاعاقة، بحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام بنت عبدالله الحميزي وأعضاء المجلس الاستشاري والمكون من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مع اختلاف الإعاقات وبنسب متكافئة بين الذكور والإناث من الشخصيات الفاعلة والإيجابية في المجتمع ، وذلك بهدف بناء تصوّر مشترك مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين حياتهم واندماجهم الاجتماعي ولإيصال صوت الأشخاص من ذوي الإعاقة للمسؤولين.وقد استمع المجلس الى أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة، حيث استعرضت مساعد المدير العام للتنمية الحميزي المبادرات والمشاريع القائمة بالوزارة التي تخدم هذ الفئة لتجنب الازدواجية.وقد تم الاستماع للمطالب وأبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى توفير مراكز متخصصة في التأهيل وجودة الخدمات بها، وتقييم فعاليات الحملات التوعوية والتثقيفية للمجتمع التي تقدم في المناسبات الرسمية مثل اليوم العالمي للإعاقة وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في دمجهم وسط مجتمعهم وفي سوق العمل.وفي نهاية الاجتماع كرم المقبل جميع أعضاء المجلس نظير مشاركتهم الفاعلة، وأصدر لهم بطاقات عضوية، مثمناً الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة الغالية على الجميع.// انتهى //11:42ت م0022