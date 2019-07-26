لندن 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسشنت طائرات النظام السوري الحربية اليوم عدة غارات على بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي ومنطقة الايكاردا والنخيل بريف حلب الجنوبي وبلدتي اللطامنة ومورك شمال حماة مما أدى لمقتل شخص وسقوط عدد من الجرحى ببلدة سراقب.وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم أن طائرات النظام شنت غارات على قريتي تل ملح والجبين بريف حماة الشمالي الغربي فيما قصفت قوات النظام السوري بعشرات القذائف الصاروخية مواقع بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي ومحاور في جبال الساحل ومواقع بريف محافظة إدلب.// انتهى //12:58ت م0033