الجزائر 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على استقبال رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح فريق هيئة الحوار الوطني الجامع، والمؤلف من 6 شخصيات غير متحزبين، يرأسهم رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس، تمهيدًا للشروع في الحوار بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني للخروج بأسرع وقت من الأزمة.وأشارت إلى إصدار رئيس الدولة قرارًا بإقالة قائد جهاز الدرك الوطني العميد غالي بلقصير وتعيين العميد عبدالرحمن خلفا له.وتناقلت نبأ وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عامًا، وإعلان تنكيس الإعلام لمدة ثلاثة أيام في كامل ربوع الجزائر.في الشأن الليبي، أخبرت عن إسقاط الجيش الوطني الليبي، أمس، طائرة تركية مسيرة، تابعة للمليشيات الإرهابية في منطقة “الجفرة”، الواقعة جنوب شرقي طرابلس.// انتهى //13:22ت م0039