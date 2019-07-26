إسلام آباد 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان في منطقة صوابي بإقليم خيبر بختونخواه، وشعر بهزته معظم سكان الإقليم بمن فيهم سكان العاصمة الإقليمية بيشاور.وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولكنه أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسباً لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.// انتهى //14:04ت م0045