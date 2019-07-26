إسلام آباد 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الدفاع الكيني راتشلي اومامو، في نيروبي, رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الأمور المهنية والفنية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية لاسيما تبادل برامج التدريب العسكري.// انتهى //14:40ت م0048