الدمام 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية أمس البرنامج العلمي الثامن بعنوان "شرح زاد المستقنع للعلامة الحجاوي .. كتاب الحج "، الذي نظمه الفرع بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق وقدمه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الدكتور أحمد حمد الونيس، على مدى يومين، وذلك بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ببقيق .ويأتي هذا البرنامج، الذي نظم ضمن أنشطة المكتب لهذا الصيف.// انتهى //14:49ت م0053