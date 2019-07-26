اجتماعي / "تواد" للتنمية الأسرية بالجوف وفرع وزارة الإسكان يوقعان إتفاقية لتقديم دعم سكني للأسر المستفيدة
الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس
سكاكا 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس
وقع رئيس مجلس إدارة جمعية "تواد" للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد و مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري امس إتفاقية لتوحيد الجهود
وتكثيفها بين الجمعية والإسكان التنموي .
وأوضح الدكتور الحميد أن الإتفاقية جاءت للوقوف على الأسر المستفيدة و تحديد احتياجاتها الإسكانية و التنموية و بناء آلية عمل مشتركة تساهم في تفعيل عملية تقديم الدعم السكني للأسر المستفيدة ، وتمكن الجمعية من ممارسة دورها الأسري التنموي في الإشراف المباشر على الأسر المستفيدة و تقديم برامج تنموية تساهم في توفير حياة كريمة و مستقرة مساهمة منها في تحقيق رؤية 2030 .
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