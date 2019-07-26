سكاكا 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسوقع رئيس مجلس إدارة جمعية "تواد" للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد و مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري امس إتفاقية لتوحيد الجهودوتكثيفها بين الجمعية والإسكان التنموي .وأوضح الدكتور الحميد أن الإتفاقية جاءت للوقوف على الأسر المستفيدة و تحديد احتياجاتها الإسكانية و التنموية و بناء آلية عمل مشتركة تساهم في تفعيل عملية تقديم الدعم السكني للأسر المستفيدة ، وتمكن الجمعية من ممارسة دورها الأسري التنموي في الإشراف المباشر على الأسر المستفيدة و تقديم برامج تنموية تساهم في توفير حياة كريمة و مستقرة مساهمة منها في تحقيق رؤية 2030 .// انتهى //14:49ت م0054