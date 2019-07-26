أبو عجرم 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واستفقد مدير إدارة المنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة فيصل بن جمعان الزهراني مقر وزارة الحج والعمرة بمدينة الحجاج بمركز ابو عجرم بمنطقة الجوف يرافقه مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمنفذ الحديثة ناجح العنزي و مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمنفذ جديدة عرعر مرشد الرويلي حيث أطلعوا على الخدمات المقدمة للحجاج ومنها توزيع هدية الحاج والمعتمر والأجنحة المشاركة والمساندة في خدمة حجاج بيت الله الحرام .ونوه الزهراني بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم والتي تحضى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .يذكر أن مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم تخدم حجاج البر بمتابعة سمو أمير منطقة الجوف، حيث استقبلت مدينة الحجاج حتى يوم الخميس الموافق 22 ذو القعدة 1440هـ، عدد 16240 حاجاً موزعين على عدد 699 مركبةمن الحجاج العراقيين القادمين من منفذ جديده عرعر الحدودي باتجاه المشاعر المقدسة.//انتهى//14:50ت م0057