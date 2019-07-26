عشق آباد 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي في مكتبه أمس، القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالإنابة لدى تركمانستان عبدالعزيز الهاشمي.وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات المتعلقة بعلاقات البلدين الشقيقين والدولة الشقيقة المضيفة، وموضوعات أخرى ذات الاهتمام المشترك، والتهنئة بإفتتاح مبنى السفارة السعودية الجديد في العاصمة التركمانية عشق آباد.// انتهى //14:50ت م0058