عنيزة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسقدمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة نحو 16 حقيبة تدريبية، حيث استفاد مركز التطوير المهني التعليمي من الكوادر العاملة في هذا الميدان في تصميم البرامج وبناء هذه الحقائب التدريبية، وذلك لضمان جودتها وفق المواصفات المطلوبة، ولتحسين الخدمة التدريبية المقدمة لشاغلي الوظائف التعليمية.وقام مركز التطوير المهني التعليمي بعدة إجراءات تطويرية في ذات السياق كاعتماد وتنفيذ مشروع التطوير المهني الصيفي، حيث تم تقييم الحقيبة التدريبية من قبل لجنة مختصة من إدارة التدريب بالمنطقة أو المحافظة التعليمية، وذلك لإعطاء الموافقة الأولية على مطابقة الحقيبة التدريبية للمواصفات، ومن ثم إدراجها ضمن خطة البرامج الصيفية لهذا العام.وفي إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، قيمت سبع حقائب تدريبية للبنين قام ببنائها مشرفين ومعلمين متخصصين في عدة مجالات، و تم تقييم تسع حقائب تدريبية، قام ببنائها عدد من المعلمات والمشرفات ، حيث تنوعت مجالات هذه الحقائب ما بين تعليم راشدين والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم والمناهج وطرق التدريس، وبرنامج خبرات، والعلوم الشرعية والقيادة، وهذه الحقائب هي مهارات علمية في علم المواريث، القيادة التربوية وفق رؤية 2030، المعلم بين حقوقه وواجباته، أفضل عشر استراتيجيات في ضوء المنتدى الدولي للمعلمين، وقادة التغيير والتأثير، وتطبيق أحكام التجويد برواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية، والتميز الوظيفي، والإنفوجرافيك المتحرك Vyond.//انتهى //15:37ت م0076