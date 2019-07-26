بريدة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم برنامجاً توعوياً لمنسوبي سجون منطقة القصيم.وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام خلال الفترة ‪من ٢٠-٢٢‬ /١٤٤٠/١١هـ لقاءات تتعلق بتعزيز الوازع الديني والأمانة والإخلاص بالعمل والاستخدام الآمن للتقنية في مجال العمل ألقاها نخبة من أصحاب الفضيلة منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم، كما استفاد من البرنامج عدد 110 من منسوبي سجون القصيم (ضباط وأفراد ومدنيين).يذكر أن البرنامج كان بحضور ومتابعة الشيخ صالح بن علي العميرة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم ، والعميد خالد بن منصور الجربوع مدير سجون القصيم.وفي ختام البرنامج قدمت سجون القصيم درعاً تذكارياً لفرع الرئاسة لتبنيهم وتنفيذ البرنامج كما قدم فرع الرئاسة العامة درعاً تذكارياً لسجون المنطقة نظير التعاون المشترك بين الجهتين .//انتهى //15:37ت م0077