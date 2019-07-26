الطائف 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسوقفت مشرفة عموم الوزارة نوال العواد على سير عمل برامج التدريب الصيفي للبنات بالطائف في أسبوعه الثالث والاطلاع على خطة المشروع وعدد برامج التدريب الصيفي وأعداد المستفيدات والمدربات ، وفرص التحسين و مقترحات التطوير للمشروع ، بحضور مديرة إدارة التدريب والابتعاث لطيفة العتيبي ومديرة مركز التدريب ومنسقة المشروع.وتأتي الزيارة ضمن خطة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لتقويم برامج التدريب ، حيث تابعت العواد آلية العمل و الإجراءات التنظيمية و التقارير اليومية و الأسبوعية الفنية ، ثم تجولت داخل القاعات التدريبية في مركز التدريب الرئيس ومركز الطائف العلمي كمقر مساند ووقفت على سير تنفيذ البرامج و مخرجاتها و أهم المنتجات و مرئيات المدربات و المتدربات حول برامج التدريب الصيفي ، كما وقفت مشرفة العموم على مخرجات برنامج ( التعليم و التعلم وفق منحى STEM ).والتقت العواد بمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي حيث عقد خلال اللقاء اجتماع نوقش خلاله مخرجات الزيارة و قدمت شكرها للقيادات العليا و لمديرة إدارة التدريب و منسوباتها نظير ما لمسته من جهود نوعية جبارة تدعم التطوير المهني النوعي في المحافظة .وأبدت العواد إعجابها بما شاهدت مشيدة بالجهود المبذولة من فريق العمل ، ومقدمة شكرها للمتدربات على الإقبال الواعي على البرامج و الجهود التي بذلت منهم لتحقيق تطوير مهني تعليمي حقيقي يرقى بكفاءة مستوى الأداء التدريسي لديهم و القطاع التعليمي عموما .ووجهت شكرها لقيادات التعليم ولإدارة التدريب والابتعاث نظير الجهود النوعية والمتميزة والتي تدعم التطوير المهني النوعي بالطائف.// انتهى //15:38ت م0079