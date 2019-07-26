إسلام آباد 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسالتقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.// انتهى //15:39ت م0082