جدة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسأكد المديرالتنفيذي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة صالح بن ناصرالعُمري ، أن الجمعية أكملت استعدادها لتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام بتوفير (1000) أضحية ، تزن الأضحية منها 25 كيلوغرام ، بقيمة (500) ريال للأضحية الواحدة ، موضحاً أن الجمعية تتلقى "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة من خلال المتجر الإلكتروني على موقع الجمعية الإلكتروني ‪http://nafa.org.sa/ ، أو التحويل لحسابات الجمعية الرسمية وإشعار الجمعية بذلك من خلال خدمة أومن خلال 14 مكتباً تعريفياً للجمعية في أحياء المنطقة .وأضاف "العُمري" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها في يوم عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد مباشرة ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين ، مشيراً إلى أن الجمعية شكلت فريقاً على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع ، ومن ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم يومي 11 و 12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة بالتنسيق مع مركز جمعية الأحياء بحي المنتزهات بجدة والتي تم اعتمادها نقطة توزيع الأضاحي للمستفيدين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 15 ألف شخصاً يمثلون الأسر المستفيدة من الجمعية .// انتهى //15:53ت م0083