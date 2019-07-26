جدة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واستقدم كشافة تعليم جدة خدماتها التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يومياً ، وذلك ضمن مبادرة مشروع نادي " لبَّيك " الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع ادارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، حيث يشارك 70 كشافاً وقائداً من كشافة تعليم جدة في صالات الحجاج في تقديم عدد من الخدمات لكافة الحجاج بإرشادهم ومساعدة كبار السن والأطفال حتى وصولهم إلى وسائل النقل التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.وأوضح مدير نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي ، بان كشافة تعليم جدة تشارك للعام الحادي عشر على التوالي في خدمة ضيوف الرحمن في رمضان وموسم الحج، وذلك بتوجيه ودعم من مديرعام التعليم المكلف بمحافظة جدة أ.صديق خوجة ، من خلال مبادرات مشروع نادي " لبَّيك " الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج والتي حظيت بتدشين صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة العام قبل الماضي والتي تهدف في المقام الأول لخدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال ، وتقديم الهدايا للحجاج ، إضافة إلى التكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن ، وإبراز الدور التربوي للكشافة " وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلا لبرنامج جودة الحياة .من جهته أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بجدة على العمري ، بأن منسوبي الكشافة يقومون بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن منذ خروجهم من صالات الجوازات وحتى صعودهم للحافلات التي تقلهم لمقار سكنهم في مكة المكرمة، حيث يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه ومساعدة من يحتاج المساعدة من المسنين والنساء والأطفال وتقديم كافة الخدمات ومساعدتهم لصعود الحافلات المخصصة لنقل الحجاج ، وذلك من خلال ٧٠ كشافاً وقائداً كشفياً المتواجدين بشكل يومي.// انتهى //15:53ت م0084