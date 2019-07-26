نجران 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واساختتمت إدارة التدريب والابتعاث للبنات بتعليم منطقة نجران أمس، العديد من الدورات المهنية التربوية، ضمن "برنامج التدريب الصيفي المهني" الذي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة، وذلك بمقر الإدارة.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي أن البرنامج في أسبوعه الثالث شمل إقامة دورة الجدارات الوظيفية الفاعلية الشخصية، ورياضة الدماغ لذوي صعوبات التعلم، ودورة القيادة التحويلية ودورها في إدارة التغيير، إلى جانب دورة فنيات تعديل السلوك.وأبان مدخلي أن برنامج "التدريب الصيفي المهني" يقدم مجموعة اختيارية متنوعة من الدورات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، كما يوفر بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار أوقات العطلة الصيفية.// انتهى //15:53ت م0085