الدمام 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واساختتم ملتقى الدمام الثاني للنص المسرحي الذي نظمه بيت المسرح التابع للجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس فعالياته التي استمرت لمدة يومين وشارك فيها أربعة من كتاب المسرح السعوديين .وكان بيت المسرح قد أطلق مسابقة للتأليف المسرحي تقدم للمشاركة فيها عدد من النصوص التي توافرت فيها شروط المسابقة، وقد القى مدير بيت المسرح عباس الحايك كلمة في ختام الملتقى أشار فيها إلى أن إطلاق المسابقة كان "امتداداً لإيمان بيت المسرح ممثلة بلجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، بأهمية المسرح ،حيث انه إضافة الى ملتقى الدمام الثاني للنص المسرحي، أطلق البيت مسابقة للتأليف المسرح بالتوازي مع الاستعدادات لإطلاق الملتقى، وذلك بهدف اكتشاف مواهب جديدة في الكتابة المسرحية، التي يمكن أن ترفد التجربة المسرحية في المنطقة، بل تتعداها لتكون أسماء مسرحية حاضرة على خارطة المسرح السعودي والعربي"، لافتا الى انها قد اسفرت عن فوز ثلاثة نصوص بالجوائز الثلاث كانت من نصيب كاتبات، وهذا مؤشر إيجابي حسب الحايك، "فالملاحظ أن ثمة إقبال من قبل المرأة على الكتابة المسرحية، وأظن أننا سنشهد بروز أسماء مهمة لكاتبات سعوديات .وأتاح الملتقى الفرصة للكاتبات الفائزات لقراءة نصوصهن قبل إعلان النتيجة النهائية وتكريمهن، وقد حصلت الكاتبة المسرحية فاطمة الورثان الجائزة الأولى عن نصها (غيابة الجب)، والمركز الثاني الكاتبة إشراق الروقي عن نصها (حاضرة في سجل الغياب)، والمركز الثالث للكاتبة فاطمة السيهاتي عن نصها (صوف الحجية).// انتهى //15:55ت م0086