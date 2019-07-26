سكاكا 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسوقَّع رئيس مجلس إدارة توادَّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد ومدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الجوف سليمان بن محمود الطالب امس، مذكرة تفاهم تهدف إلى العمل على التوعية بحقوق الإنسان و نشرها.وبين الشيخ الحميد أن الإتفاقية تسعى نحو معالجة البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان ، و تبادل الاستشارات الشرعية و القانونية ، و عقد الندوات و المحاضرات و البرامج التدريبية المشتركة ، و المشاركة في الفعاليات الوطنية و الإقليمية و الدولية في مجال حقوق الإنسان ، و تبادل المعلومات و الإحصاءات و المطبوعات ، و التعاون في إجراء البحوث و الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان .وأكد أن توقيع مذكرة تفاهم يأتي في إطار الجاهزية الاستراتيجية لتوادَّ و التي تسبق الإطلاق الرسمي لاستراتيجيتها الجديدة مطلع العام القادم 2020 م بإذن الله تعالى.// انتهى //15:55ت م0087