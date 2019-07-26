مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسنظمت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا ممثلة في قطاع إدارة تنظيم الحجاج والاستقبال والتفويج اللقاء السنوي للقطاع بحضور المشرف على قطاع الشؤون العامة والتوعية والإرشاد المطوف الدكتور أنس بن عبدالحميد سدايو والمشرف على مجلس حجاج ماليزيا وسنغافورة ولجنة العمليات المطوف عماد بن فيصل فطاني وعدد من رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمةوأوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على القطاع المطوف صافي بن عبدالرحمن أزهري أن المؤسسة التي تخدم 17 جنسية تتمثل في إندونيسيا وماليزيا والصين وتايلند وكذلك الفلبين وسنغافورة وبروناي وفيتنام علاوة على كمبوديا وكوريا الجنوبية وماكاو وكوريا الشمالية ومنغوليا بالإضافة إلى اليابان وهونج كونج أعدت خطة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم لأداء فريضة الحج وحتى مغادرتهم مبينا أن 282 ألف حاج سيستفيدون من خطة النقل الترددي من خلال 98 مكتبا ميدانيا.// انتهى //17:13ت م0094