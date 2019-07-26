مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسأعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن نتائج القبول للوظائف الموسمية النسائية لعام 1440هـ وبلغ عدد المقبولات 349 مؤهلات علميا، ويمتلكن الخبرات لخدمة ضيوف الرحمن.ووزعت المقبولات على لجان الاستقبال والمغادرة،الإسكان،التفويج والمشاعر،الوعي الصحي، إدراة النفايات ،لجنه الرعاية الإنسانية،لجنه الإعلام ،لجنة الخدمة الاجتماعية.من جانبها أوضحت عضوة مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي أن المؤسسة نظمت ورشة عمل تحت عنوان (المرأة شريكة النجاح) ، حيث تم من خلالها استطلاع آراء عدد كبير من المطوفات العاملات في خدمة الحجاج خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الورشة وصلت لرسم خطة تطويرية تهدف إلى تمكين المرأة في المؤسسة.وأضافت عنقاوي :" عملنا خلال الفترة الماضية على هذه الجوانب من خلال تفعيل لجنة الخدمة الاجتماعية والتي تهتم بدراسة الحالة للمساهمات وكتابة التوصيات لتحديد نوعية احتياجاتهن والعمل على تلبيتها عبر قنوات مختلفة عبر لجنة التدريب والتواصل مع المؤسسات المعنية".وأبانت الدكتورة حنان أن المؤسسة فتحت فرص عمل للمطوفات في مجالات مختلفة من خلال لجنة التدريب، ووضع برامج تزيد مهارات المساهمات.// انتهى //17:13ت م0095