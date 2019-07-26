الرياض 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واساستأنف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل في رصف شارع تعز /عدن الفرعي بمديرية تبن في محافظة لحج، وذلك ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن.ويشمل المشروع رصف وتحسين الشارع بطول 3,500م، يستفيد منه 240 شابًا من الفئات الأشد احتياجًا.يذكر أن برامج كثيفة العمالة "النقد مقابل العمل" التي ينفذها المشروع، توفر أكثر من 1,600 فرصة عمل مؤقتة في خمس محافظات.ويهدف مشروع تحسين سبل العيش إلى تعزيز صمود المجتمعات من خلال العمل على ثلاثة قطاعات رئيسية التدريب والتأهيل المهني، والقطاع السمكي والزراعي، إلى جانب قطاع النقد مقابل العمل.// انتهى //17:13ت م0096