تبوك 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسيعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم تعريفاً لأربعة قطاعات رئيسية والتي تعمل تحت مظلته لزائري وزائرات جناح الفرع المشارك ضمن منظومة الجهات الحكومية في مهرجان الورد والفاكهة بمدينة تبوك.وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد عبدالله الحربي أن الوزارة تركز في أعمالها وأنشطتها المختلفة على تحقيق التنمية المستدامة، والتحول من وزارة للخدمة إلى وزارة تضع التنمية الاجتماعية هدفا رئيسا لها.وقال: أن مشاركة الفرع بأربعة ادارات رئيسية في فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تهدف إلى تعريف الزوار بما يقدم من خدمات وما ينفذ من برامج توعوية وتنموية وإيوائية شاملة، فمن هنا تأتي مشاركة مركز التنمية الاجتماعية بتبوك الذي يشرف على 60 جمعية خيرية و5 دور للضيافة الخاصة بالأطفال ولجان متخصصة بالأيتام, والصحة, والتوحد والتنمية الأسرية، و6جمعيات تعاونية، مشيراً إلى مشاركة مركز التأهيل الشامل نابع من ضمان الدولة لحق المُعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل الطبي والمهني والنفسي والاجتماعي، والتركيز على تحليل القيود الجسمية والوظيفية التي تفرضها الإعاقة عليه، وإرشاده وتدريبه على الاعتماد على الذات.وعن مشاركة مكتب مكافحة التسول بالمهرجان ذكر بأنها تهدف إلى التعريف بآلية العمل وكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها لتحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين ، وصرف المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، وتحويل الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور لتوفير الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة لهم.وأضاف الدكتور الحربي بأن وحدة الحماية الاجتماعية تقدم حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية والارشادية والعلاجية والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص نشر التوعية عن العنف الاسري أسبابه واثاره على الفرد والمجتمع التعريف بخدمة مركز تلقي البلاغات ضد العنف الأسري على الرقم المجاني ١٩١٩ على مدار الساعة بكادر نسائي بالكامل، وكيفية استقبال الحالات التي تتعرض للعنف الاسري من النساء والأطفال دون الثامنة عشر, وطريقة التعامل معها وفق نظام الحماية.// انتهى //17:22ت م0101