تبوك 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسأختتمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك " تراحم" أمس ممثلة بالقسم النسائي برنامجها التوعوي " واعية" الذي أقيم لمدة أسبوع بالتعاون مع عدد من المدربات بالمنطقة.وأوضحت مدير القسم النسائي بتراحم دينا الغريض أن البرنامج أشتمل على دورات تدريبة تهدف إلى توعية النزيلات وإكسابهن المهارات الصحيحة ، مؤكدة أن لجنة تراحم مستمرة في تقديم عدد من البرامج التى تدعم النزيلات وأسرهن.وقدمت الغريض في ختام البرنامج شكرها للمديرية العامة للسجون لتعاونها في إتاحة هذه الفرص أمام النزيلات، وتيسير إقامة مثل هذه البرامج .// انتهى //17:23ت م0102