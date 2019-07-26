الدمام 23 ذو القعدة 1440 هــ الموافق 26 يوليو 2019 م واسوقع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير أمس ، مذكرة تفاهم مع المديرية العامة لصحة المنطقة الشرقية ، وذلك لهدف تنظيم المشاركة والتعاون في دعم الفعاليات، ونشر وتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع.وأوضحت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا أن الاتفاقية تهدف مبادرة تثقيفية عن أهمية الصحة النفسية وتأثير الاكتئاب والقلق على الجانب الصحي والاجتماعي والمهني وكيفية التخلص من هذه المشاكل النفسية بطرق مختلفة.// انتهى //17:23ت م0103