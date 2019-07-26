أملج 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات مهرجان "ليالي الصيف في أملج" الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج بالتعاون مع بلدية محافظة أملج, ، بحضور نائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني وعدداَ من مدراء الدوائر الحكومية والأهالي وزوار المحافظة ، وذلك بمقر المهرجان بمنتزه الدقم السياحي .وبدء الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم ،بعد ذلك ألقى أمين لجنة التنمية السياحية بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني كلمة اللجنة المنظمة ، بعد ذلك توالت الفقرات ، حيث قدمت فرقة المزهوم عدداً من الألوان الشعبية التي يتميّز بها مركز الشبحة التابع للمحافظة ، كما قدمت فرقة فرح للاطفال فقرة للطفل ، وتخلل فقرات الحفل تقديم شيلات للمنشد سيف عناد .واختتمت فقرات الحفل بفعاليات مسرح الطفل التي قدمتها فرقة مرح للأطفال ، كما تم السحب على الهدايا النقدية وسط فرحة من الأهالي والسياح .// انتهى //17:44ت م0106