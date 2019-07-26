ثقافي / انطلاق فعاليات مهرجان " ليالي الصيف" في أملج
الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس
أملج 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس
انطلقت أمس، فعاليات مهرجان "ليالي الصيف في أملج" الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج بالتعاون مع بلدية محافظة أملج, ، بحضور نائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني وعدداَ من مدراء الدوائر الحكومية والأهالي وزوار المحافظة ، وذلك بمقر المهرجان بمنتزه الدقم السياحي .
وبدء الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم ،بعد ذلك ألقى أمين لجنة التنمية السياحية بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني كلمة اللجنة المنظمة ، بعد ذلك توالت الفقرات ، حيث قدمت فرقة المزهوم عدداً من الألوان الشعبية التي يتميّز بها مركز الشبحة التابع للمحافظة ، كما قدمت فرقة فرح للاطفال فقرة للطفل ، وتخلل فقرات الحفل تقديم شيلات للمنشد سيف عناد .
واختتمت فقرات الحفل بفعاليات مسرح الطفل التي قدمتها فرقة مرح للأطفال ، كما تم السحب على الهدايا النقدية وسط فرحة من الأهالي والسياح .
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17:44ت م
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