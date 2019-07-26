واشنطن 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسصعدت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم بفعل أرباح قوية لشركة ألفابت المالكة لجوجل وإنتل، إضافة إلى بيانات كشفت تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 25.02 نقطة أو 0.09% ليفتح عند 27166 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.58 نقطة أو 0.32% إلى 3013.25 نقطة، كما زاد مؤشر ناسداك المجمع 55.76 نقطة أو 0.68% إلى 8294.30 نقطة عند الفتح.// انتهى //18:31ت م0109