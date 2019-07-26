حفرالباطن 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسانجزت 210 متدربات من الملتحقات ببرامج التطوير المهني التعليمي الصيفية "التدريب والابتعاث للبنات" بحفرالباطن الاسبوع الثاني من البرنامج 128 ساعة تدريبية توزعت على 9 دورات تدريبية .وأكدت رئيسة مركز التدريب والابتعاث منال بن سعيد عن ارتفاع نسبة حضور الزميلات من شاغلات الوظائف التعليمية ، مثنية على تفاعلهن وحرصهن على التطوير المهني الذي كان له عظيم الأثر مما أسهم في تبادل الخبرات، آملة أن ينعكس أثر البرامج التدريبية على الميدان التربوي في العام الدراسي القادم , وشكرت فريق العمل على مايبذلنه من جهود لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للزميلات المدربات والمتدربات على حد سواء.وأبانت بن سعيد أن المركز عقد خلال هذا الأسبوع عدد من الدورات منها تنمية مهارات التفكير لدى الطالبات ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي والعشرون وتصميم الوسائط التعليمية المتعددة "بوابة المستقبل وأنماط التعلم"، وتطبيقاتها التدريبية والتقويم في التربية الفنية والتطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال وتحولات الإشراف التربوي وتصميم وإنشاء المنصة التعليمية المتعددة.وأضافت بن سعيد أن دورات الأسبوع القادم ستتمثل في مشروع الجدارات الوظيفية الفاعلية الشخصية - استخدام التقنية في التعليم والتعلم - مشروع الجدارات الوظيفية في التعليم والتعلم - تدريب المدربين - استراتيجيات التعلم النشط - الأسئلة الصفية - التخطيط الاستراتيجي - تضمين قيم المواطنة الرقمية في التعليم.ودعت المعلمات الراغبات في الانضمام للدورات زيارة مركز التدريب والابتعاث قبل انطلاق دورات الأسبوع الثالث لإلحاقهن بالدورات التي يرغبن الانضمام لها ما أمكن.// انتهى //18:37ت م0111