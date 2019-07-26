جدة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واسافتتح مديرعام تعليم جدة المكلف صديق خوجة ، مساء أمس المعرض الختامي لمبادرة دعم المشاريع العلمية لطلاب تعليم جدة الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلة في إدارة الموهوبين بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك بمقر إثراء الموهوبين بمجمع مدارس الثغر بالخالدية.وكرم الطلاب المجتازين للمستويات العلمية ضمن برنامج أكاديمية STEM الصيفية بحضور مساعد مدير عام المراكز العلمية ومراكز STEM حسين الحارثي ومدير مركز جدة العلمي عماد بن حمد ومشرفي المركز وأولياء أمور الطلبة المكرمين.وفي حفل المعرض الختامي لمبادرة دعم المشاريع العلمية الطلابية اطلع "خوجة" على أركان المعرض الذي ضم 25 مشروعا طلابي من ابتكار الموهوبين شملت مشاريع نوعية مبتكرة تناولت مختلف المجالات العلمية حيث ناقش الطلاب حول منهجية مشاريعهم وما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات خلال البحث والتطبيق العملي في المعامل، ليكرم بعد الجولة المشاريع الطلابية الفائزة بحضور مدير إدارة الموهوبين الدكتور خالد الرابغي ومشرفي المبادرة وأولياء أمور الطلاب.وشهد الحفل الآخر تكريم الطلاب المجتازين للمستويات العلمية ضمن برنامج STEM حيث اطلع مدير عام التعليم المكلف على جانب من النشاطات التي يمارسها الطلاب الملتحقين بالبرنامج خلال الصيف وما توصلوا إليه من ابتكارات متنوعة تناسب ميولهم واهماماتهم وبما يتوافق مع مراحلهم العمرية.وأشاد خوجة في كلمة وجهها للمكرمين بما شاهده من منهجية علمية عالية طبقها الطلاب في مشاريعهم ودقة في معايير التقييم لتلك المشاريع من قبل اللجان المشرفة على التقييم مؤكدا أن هؤلاء الطلاب هم نواة لعلماء المستقبل بمشيئة الله وينتظرهم مستقبل واعد ومشرق في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده من اهتمام وعناية بالتعليم والمواهب الطلابية المختلفة، مقدما الشكر والتقدير لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على شراكتها الفاعلة مع تعليم جدة ولإدارتي الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة ولمركز جدة العلمي على ما بذلوه من جهد خلال فترة الإجازة الصيفية لتدريب الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم وبالتالي تقديم مخرجات نوعية وصفها بالمُبهرة والمميزة راجيا للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح.// انتهى //18:38ت م0113