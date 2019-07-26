أبها 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، تنطلق غداً، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر عسير الصحي، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تحت شعار "في طليعة الطب "، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بفندق قصر أبها.ويعدّ المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 200 متحدث من أهم المؤتمرات الصحية التي تقام في المملكة، نظير ما يحتويه من ورش عمل وجلسات ودورات تدريبية، ويستهدف المستجدات في مجالات الطب والخدمات الطبية المساندة وبرامج التحول.وثمّن مدير عام الشؤون الصحية بعسير الرئيس التنفيذي للمؤتمر خالد بن عايض عسيري رعاية سمو أمير منطقة عسير ومتابعته الدائمة لأنشطة المديرية، ولمعالي وزير الصحة على دعمه المستمر لمسيرة تطوير الخدمات الصحية ، وتشجيعه للمؤتمرات العلمية الهادفة ، ومنها إقامة هذا المؤتمر النوعي والذي سيفتح آفاقاً متميزة وجديدة لجميع المهتمين بالشأن الصحي.وأوضح العسيري أن المؤتمر يركز على عدد من التخصصات الطبية في مختلف مجالات رعاية المرضى، مشيراً إلى حرص اللجنة العلمية للمؤتمر على تقديم برنامج علمي واسع يضم مختلف مجالات رعاية المرضى، وذلك عبر ورش عمل تعرض بطرق إبداعية، وجلسات علمية متخصصة في المجالات الطبية، إضافة إلى عروض الملخصات العلمية، وحلقات النقاش التي يقدمها نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، لافتاً أن المؤتمر يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بإعتبار أن صحة الفرد من أولويات ومحاور الرؤية الرئيسية، وسيعمل على بحث الرؤية وتسليط الضوء عليها في محاوره الرئيسية من خلال عنوان" مؤتمر عسير الصحي الثالث .. في طليعة الطب".من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن إقامة فعاليات المؤتمر في موسم الصيف، تأتي ضمن أهم مشاركات صحة عسير في تفعيل مبادرة حسن الوفادة "مرحبًا ألف في عسير"، وذلك من خلال استقطاب المهتمين بمحاور المؤتمر المتنوعة والمميزة من مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى أن المؤتمر يعتبر منصة تواصل علمية لجميع القطاعات الصحية بمنطقة عسير الحكومية منها والخاصة، إضافة إلى الجهات الأكاديمية والتدريبية، موجهًا الدعوة لكافة الممارسين الصحيين والمهتمين بتطوير قطاع الخدمات الصحية والعارضين والمستثمرين للإستفادة من مخرجات هذه التظاهرة الصحية النوعية، مشيراً إلى أن صحة المنطقة ستنظم على هامش المؤتمر عدد من الفعاليات المجتمعية المصاحبة، وذلك في عدد من المجمعات التجارية والمنتزهات والمراكز والمحافظات التابعة لمنطقة عسير.// انتهى //18:56ت م0114