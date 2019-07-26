أبيدجان 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسرعى فخامة رئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن وتارا الحفل الذي أقيم بمناسبة "اليوم المفتوح للتعرف على مؤسسات الدولة"، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة.وقدم الوزير المكلف بالعلاقات مع مؤسسات الدولة لدى الكوت ديفوار جلبير كفانا كوني، خلال الحفل شرحاً تعريفاً بأهم مؤسسات الدولة وطريقة عملها التي من بينها البرلمان الوطني الإيفواري، ومجلس الشيوخ، ومجلس الدستور، والمحكمة العليا، ولجنة الانتخابات المستقلة وغيرها من المؤسسات في العاصمة أبيدجان.// انتهى //19:04ت م0115