الرياض 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واستسحب مساء الغد في العاصمة المغربية قرعة دور الـ 32 بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ضمن مسابقاته للأندية العربية.ويشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أندية، النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)، حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن الأندية التي ستلعب هذه التصفيات.من جانبه، رحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي بجميع الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس محمد السادس.وقال : "الجميع يتطلع إلى نجاح هذه البطولة استمراراً للنجاح الكبير للنسخة الماضية التي حملت أسم كأس زايد وكانت متميزة في منافساتها وفي جوائزها، وهذا الأمر حفزنا في الاتحاد العربي إلى الاستمرار في إقامة بطولات الأندية العربية لتستمر مسابقات وبرامج الاتحاد العربي وتتطور أكثر".وشكر الأمين العام للاتحاد العربي رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التعاون والجهود التي بذلت من الجميع في سبيل إقامة قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في العاصمة المغربية الرباط، مشيراً إلى أن القرعة ستكون مقسمة إلى مجموعتين حسب التنصيف الدولي للأندية لشهر يونيو 2019، متمنياً التوفيق لجميع الأندية المشاركة وأن يحظى الجمهور في الوطن العربي ببطولة مثيرة وممتعة كروياً".// انتهى //19:13ت م0119