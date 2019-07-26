صامطة ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٢٦ يوليو ٢٠١٩ م واسأدى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ، بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على الشهيد الجندي أول بكري إدريس أحمد الصميلي ، بجامع قرية عببة التابعة لمركز السهي بمحافظة صامطة الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة نجران دافعاً عن الدين و الوطن.ونقل محافظ صامطة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان ، لوالد وذوي الشهيد ومواسيا لهم في مصابهم.من جانبه أعرب والد الشهيد"الصميلي" وأفراد أسرته عن شكرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على تعازيهم ومواساتهم في مصابهم معبرا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة مدافعا عن دينه ووطنه.وأدى الصلاة مع محافظ صامطة ، رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد سهلي وعدد من المسؤولين والمشايخ وجموعا من المواطنين.//انتهى//19:55ت م0120