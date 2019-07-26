وادي الدواسر 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسأقام المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، أمس دورة بعنوان " الوعي الذاتي " ، تناول فيها مقدمها المدرب مسفر بن ناصر البرقان مفهوم الوعي الذاتي ، وعلاقة الوعي بتقدير الذات ، ومصادر الوعي الذاتي ، والمؤثرات الإيجابية والسلبية ، وأخطاء التفكير .كما تناول فيها أساسات ومعايير الوعي الذاتي ( المعيار الديني، والتربوي ، والاجتماعي ، والاقتصادي ، والبيئي ، والوطني ، والنفسي ) .// انتهى //20:05ت م0122