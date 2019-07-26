جيزان 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، تعازيه ومواساته لرئيس نادي جازان الأدبي السابق أحمد بن ابراهيم الحربي في وفاة شقيقه المهندس يحيى بن ابراهيم الحربي -رحمه الله - الذي توفي اثر مرض ألم به.وأعرب سمو أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته للأديب الحربي وجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان .من جهته عبر رئيس نادي جازان الأدبي السابق باسمه ونيابة عن كافة أسرة الفقيد ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه .//انتهى//21:06ت م0130