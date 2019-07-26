عام / سمو أمير منطقة جازان يعزي رئيس نادي جازان الأدبي السابق في وفاة شقيقه
الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس
جيزان 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، تعازيه ومواساته لرئيس نادي جازان الأدبي السابق أحمد بن ابراهيم الحربي في وفاة شقيقه المهندس يحيى بن ابراهيم الحربي -رحمه الله - الذي توفي اثر مرض ألم به.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته للأديب الحربي وجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان .
من جهته عبر رئيس نادي جازان الأدبي السابق باسمه ونيابة عن كافة أسرة الفقيد ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه .
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21:06ت م
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