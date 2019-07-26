الرياض 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً دورة علمية في التعليق على كتاب " صلة الناسك في المناسك " للإمام ابن الصلاح - رحمه الله - بتعليق معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي ، وذلك بجامع مصعب بن عمير رضي الله عنه بحي الجزيرة بالرياض بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء.تجدر الإشارة إلى أنه خصص مكان لحضور السيدات الراغبات في الاستفادة والاستزادة من العلم الشرعي .وتأتي الدورة ضمن الدروس الدينية والمحاضرات التوعوية والعلمية التي ينظمها ويشرف عليها فرع الوزارة بمنطقة الرياض بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .// انتهى //21:11ت م0131