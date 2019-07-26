الخليل 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتى فلسطيني خلال مواجهات اندلعت في باب الزاوية بمدينة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عز يوسف محمد الأطرش بعد الاعتداء عليه بالضرب الشديد، إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال المنتشرة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، مشيرةً إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.// انتهى //22:04ت م0136