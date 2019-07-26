القريات 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واساختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان كاف السياحي الخامس بمحافظة القريات الذي نظمته بلدية المحافظة بالتعاون مع هئية السياحة والتراث الوطني ، وسط حضور كثيف وتفاعل كبير من الجمهور .وأوضح الرئيس التنفيذ للمهرجان ورئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن مهرجان كاف السياحي يقع في قرية كاف بمحافظة القريات ، وتم اختيار موقعه بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتنمية الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم ، والترفيه وإسعاد أهالي المنطقة .وبين أن مهرجان "كاف" شهد العديد من الفعاليات التي تناسب أفراد المجتمع كافة من مسرح للطفل وعروض مسرحية وشخصيات كرتونية ، إضافة إلى المسرح الرئيسي الذي شهد الندوات والأمسيات الشعرية والإنشادية لنخبة من المبدعين والفنانين، وكذلك ركن "الملح وإنتاجه" وكيفية استخراجه الذي كانت تشتهر القريات قديماً بإنتاجه ، إضافة إلى عدد من الفعاليات التراثية التي تشتهر بها المنطقة قديما.من جانبها أوضحت مشرفة الخيمة التراثية في المهرجان عائشة البلوي أن المهرجان شهد مشاركة نسائية فاعلة من خلال عروض التراث المتمثلة في خياطة الملابس القديمة وتجهيز الأكلات الشعبية بجانب زفات العروس .// انتهى //22:09ت م0137