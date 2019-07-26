الدمام 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليه 2019 م واساستقبل منفذ البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً أولى قوافل الحجاج القادمين من جمهورية روسيا الاتحادية لأداء فريضة الحج ، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز البطحاء، ومدير جمرك منفذ البطحاء، ومدير جوازات منفذ البطحاء، وعدد من منسوبي وزارة الحج والعمرة.ويتواصل توافد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة، في ظل منظومة عمل لتقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم ، عبر كوادر مؤهلة تتولى عملية إنهاء إجراءات الدخول والمغادرة باستخدام التقنية الحديثة .كما تشارك عدد من الجهات غير الربحية في تقديم الخدمات للحجاج ، حيث تسهم جمعية هدية الحاج والمعتمر بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وإدارات المنافذ بتقديم الهدايا التذكارية والكتيبات الدينية والمنشورات التوعوية للحجاج التي تسهم في تيسير أداء فريضة الحج .// انتهى //22:49ت م0138