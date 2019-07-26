عام / عيون السيح تشهد حضوراً كثيفاً خلال إجازة الصيف

الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس
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السيح 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو 2019م واس ‏
شهدت العيون المائية الواقعة في غرب مدينة السيح حضوراً كثيفاً من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال إجازة الصيف .
‏وجهز مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج ، مرافق عيون السيح لاستقبال الزوار ، ضمن برامجه السياحية الصيفية التي تشمل مختلف المواقع السياحية والمباني التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج .
ويحضى زوار عيون السيح بشرح مفصل من المرشدين السياحيين عن تاريخ العيون التي أولها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - كثيراً من الاهتمام بوصفها ثروة يجب الاستفادة منها ، وكان من ثمارها إنشاء مشروع الخرج الزراعي التاريخي في شرق مدينة السيح ، ليكون بذلك أول مشروع زراعي متكامل يقام في المملكة العربية السعودية آنذاك ، ‏حيث كانت هذه العيون تتميز منذ زمن طويل بمياهها الباردة خلال فصل الصيف والدافئة خلال الشتاء ، بعد أن كانت مياهها تفيض وتسيح على وجه الأرض بكميات كبيرة خصوصاً في الأودية التي تخترق أحياء وسط مدينة السيح .
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22:59ت م
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