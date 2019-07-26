السيح 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو 2019م واس ‏شهدت العيون المائية الواقعة في غرب مدينة السيح حضوراً كثيفاً من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال إجازة الصيف .‏وجهز مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج ، مرافق عيون السيح لاستقبال الزوار ، ضمن برامجه السياحية الصيفية التي تشمل مختلف المواقع السياحية والمباني التاريخية في مدن ومراكز وقرى الخرج .ويحضى زوار عيون السيح بشرح مفصل من المرشدين السياحيين عن تاريخ العيون التي أولها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - كثيراً من الاهتمام بوصفها ثروة يجب الاستفادة منها ، وكان من ثمارها إنشاء مشروع الخرج الزراعي التاريخي في شرق مدينة السيح ، ليكون بذلك أول مشروع زراعي متكامل يقام في المملكة العربية السعودية آنذاك ، ‏حيث كانت هذه العيون تتميز منذ زمن طويل بمياهها الباردة خلال فصل الصيف والدافئة خلال الشتاء ، بعد أن كانت مياهها تفيض وتسيح على وجه الأرض بكميات كبيرة خصوصاً في الأودية التي تخترق أحياء وسط مدينة السيح .// انتهى //22:59ت م0140