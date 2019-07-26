عام / إغلاق ست منشآت غذائية بمدينة السيح لمخالفات صحية
الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس
السيح 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو 2019م واس
أغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم ستة محلات للمواد الغذائية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.
وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتطبيق الغرامات اللازمة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة على تلك المحلات ، مشدداً على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي .
وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
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