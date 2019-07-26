السيح 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو 2019م واسأغلقت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج اليوم ستة محلات للمواد الغذائية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتطبيق الغرامات اللازمة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة على تلك المحلات ، مشدداً على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي .وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //23:06ت م0141