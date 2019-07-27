سكاكا 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسوصلت إلى منفذ جمرك الحديثة الحدودي اليوم، طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ من دولة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز الحديثة جريد صالح الجريد ومدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني ، وتم الترحيب بهم وتهنئتهم بسلامة الوصول وتقديم المصاحف والوجبات الجاهزة والمياه والعصائر لهم وكافة الخدمات حتى إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة .وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قد تفقد منفذ الحديثة واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، موجهاً سموه جميع الأجهزة الحكومية بتقديم كافة التسهيلات وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن ، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي لا تألو جهداً لخدمة حجاج بيت الله الحرام .//انتهى //00:15ت م0144